任期満了に伴う奄美大島・龍郷町長選挙は26日夜、開票が行われ、現職の竹田泰典（たけだ・やすのり）さんが、3期目の当選を果たしました。 龍郷町長選挙は、現職の竹田泰典（たけだ・やすのり）さんが2783票、新人で不動産業の樋脇昭和（ひわき・あきかず）さんが462票で、竹田さんが3期目の当選を果たしました。 竹田さんは、2期8年の実績と町内3つの中学校の統合、それに町の保健福祉センター「どぅくさぁや館」を温泉施