※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ断乳の痛みと高熱に苦しむ妻を放置し夫は”生理前で気分が落ち込んでいる”と訴える助産師のもとへ。週明けに上司との面談を予定していた妻だったが、病院に行くこともできず、仕方なく面談のキャンセルを上司に伝えた。妻が苦しんでいる頃裏切者カップルは…？その頃妻は突然の訪問者は？「奥さんも体調悪いの？」と