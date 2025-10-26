25日夜、静岡市葵区のディスカウント店のエレベーター内で男がスプレーを噴射し、複数人の利用客がのどや目の痛みを訴えました。警察によりますと、25日午後8時ごろ、静岡市葵区紺屋町にある「ドン・キホーテ」のエレベーター内で男がスプレーを噴射しました。男が立ち去った後に利用した4～5人がのどや目の痛みを訴えましたがいずれも軽傷で有害物質は検出されませんでした。男