静岡市で開催された「世界お茶まつり」に伴い、26日、小中学生がお茶の知識を競う大会が開かれました。「Chaー1グランプリ」は、小中学生にお茶の知識を深めてもらい、静岡茶を飲んでもらおうと開かれたものです。大会には、予選会などを勝ち抜いた40人の小中学生が参加し、お茶に関するクイズや見た目や味、香りで茶の種類を当てる競技に挑戦。子どもたちは真剣な表情でお茶の品種を確かめていました。