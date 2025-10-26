■これまでのあらすじ結婚を報告するため帰省した凛だったが、父と海外赴任の話をした途端、母に強く反対されてしまう。落ち込む凛を気遣う彼は、一緒に渡米したいと願うが、それは単なる寂しさからではなかった。かつて凛には海外で暮らす夢があり、祖母の突然の病と母を支えるためにその夢を手放した過去があったのだ。「いい子すぎるのも問題ね」――当時の叔母の言葉が今も心に残っていた。それでも、母に黙って結婚を決めたの