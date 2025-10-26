４人組女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が２６日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「モニタリングありがとうございました」とつづり、衣装姿をアップ。黒のワンピースでお団子ヘアをした姿を披露した。この投稿には「かわいすぎる！」「国宝」「黒あーりん最高」「横顔美人」「髪型かわいい！」「ブラックも似合うなぁ」「かっこいい」「大人っぽくてめちゃくちゃ可愛い