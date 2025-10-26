◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・上沢直之投手が快投を披露した。初回に１死二、三塁のピンチを招き佐藤輝に右前適時打を許したが、２回以降は立て直した。１５０キロ前後の直球とカットボールを軸に６回１００球を投げ５安打、１失点。４者連続を含む７奪三振で初回の最少失点のみに抑えた。打線の大量援護にも後押しされ、自身初めての日本シリーズ登