タレントの武井壮（52）が26日までに自身のインスタグラムを更新。バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（29＝ペルージャ）とのツーショットを公開し、注目を集めている。ローマなど、イタリア滞在を投稿していた武井。この日は、石川とのツーショットを公開。「Perugia」「DinnerwithYukiIshikawa」とペルージャを訪れ、石川と食事したことを報告した。ほかにも、夜の街並みや肉や生ハム、パスタなどの写真を投稿