ある日出川を招集。今回はマジシャン出川、パントマイマー出川、さらにタップダンサー出川などスタジオでパフォーマンスを披露する、○○出川を見つける企画！今回はロンドンで活躍する4組のパフォーマーを視察。その技を習得しスタジオで披露するのが目的！それでは最初の○○出川は、バブルパフォーマー出川！教えてくれるのはキーロンさん。習得したい技は空中で停止するバブル！この技の難しさはバブルとヘリウムのバランス。