Image: ギズモード・ジャパン generated with Gemini ガソリンと電気の両方を使って走るプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）。環境にやさしいと謳われますが、実際の二酸化炭素（CO2）排出量は、公称値の5倍近く多いことが新たな報告で判明しました。環境にもお財布にも、そんなにやさしくなかった欧州連合（EU）などの規制当局はこれまで、PHEVのCO2排出量はガソリン車やディーゼル車