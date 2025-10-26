TBSは26日、「SASUKE2025」の本番収録中にお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）が骨折したと発表した。神奈川県内のオープンセットで収録を行い、長田が障害物に飛び移る際に左足を剥離骨折。全治3カ月の診断も発表した。長田が足の痛みを訴えたため、近隣の病院で精密検査を行ったところ、「左足の甲の剥離骨折と判明」し、全治3カ月と診断されたという。当面は患部をギプスで固定し、松葉づえを使用する