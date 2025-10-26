俳優で歌手の京本政樹（66）が26日、都内で行われた三重県四日市市のPRビデオ「必見四日市3〜帰ってきた翔〜」発表記者会見に出席。母・重美さん（享年91）との別れを報告した。自身の代表作「必殺シリーズ」をモチーフに、京本が監督、音楽、主演を務めたシリーズの第3弾。前回から約6年ぶりの新作となり「やっとここまでこぎつけられた。ほっとしています」と充実感を口にした。質疑応答では「19日に母親が亡くなりまして