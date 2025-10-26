「第5回スポニチポーカートーナメント」（スポニチ主催、ボートレース江戸川協賛）のスペシャルトーナメントが26日、ボートレース江戸川で行われ、のべ329人の中で荒川明人さん（49）が優勝した。優勝者から5位までには副賞として海外渡航補助（優勝20万円など）と海外トーナメント「マニラスーパーシリーズ2026」メイン出場権、ホテル3泊分が贈られた。ファイナルテーブルでのオールイン合戦を制した荒川さんは「8月から