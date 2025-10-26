【クアラルンプール＝池田慶太、三沢大樹】米国のトランプ大統領が２７日午後、第２次政権発足後初めて来日する。２泊３日で２９日までの滞在期間中、天皇陛下と会見するほか、高市首相との初の対面会談に臨み、日米同盟の強化を確認する方針だ。大統領としての来日は第１次政権時を含め４回目。２０１９年６月以来となる。日米両首脳は２５日、約１０分間電話会談を行い、日米同盟を深化させることで一致した。訪問先のマレー