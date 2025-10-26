◇Jリーグ第35節 福岡1-0湘南(26日、ベスト電器スタジアム)サッカーJ1は26日、各地で第35節が開催。湘南ベルマーレは17シーズン以来、9年ぶりのJ2降格が決定しました。直近18戦未勝利、最後の勝利は5月11日東京ヴェルディ戦(2-0○)まで遡る湘南は、引き分け以下で降格が決まる厳しい状況の中、敵地で福岡と対戦。試合は前半を0-0で折り返した後半終了間際の89分。相手CKの場面で、GK真田幸太と相手チームの選手が接触。これがVARに