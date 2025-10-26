初外遊のマレーシア訪問の日程を終えた高市首相が26日、現地で記者団に対し、「各国の首脳との間で信頼関係をしっかり構築することができた」として、「非常に有意義だった」と成果を語った。ASEAN（東南アジア諸国連合）各国との首脳会談など、マレーシアでの外交日程を終えた高市首相は、クアラルンプールで記者団の取材に応じた。この中で、「各国の首脳との間で、今後の協力の基礎となる信頼関係をしっかり構築することができ