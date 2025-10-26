「朝まで生テレビ！」などの司会者として知られるジャーナリストの田原総一朗氏（91）が26日、自身のX（旧ツイッター）に動画を投稿。司会を務めていたBS朝日「激論！クロスファイア」の19日放送分で「高市に大反対すればいいんだよ。あんなやつは『死んでしまえ』と言えばいい」と発言したことについて謝罪した。 【写真】余裕の笑顔を見せる高市早苗氏 田原氏は「先週放送の『激論！クロスファイア』で、不適