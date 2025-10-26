『私、都合のいい女でいいです。2』（霰屋こん/KADOKAWA）第9回【全15回】【漫画】『私、都合のいい女でいいです。』を第1回から読む将来の夢はお嫁さん！ 家事が得意で結婚願望が強い宮尾はなは、相手に尽くしすぎるため、いつも「都合のいい女」扱い。歴代彼氏から浮気されてポイ捨てされてきた。ある日、会社の飲み会で泥酔したはなは、真面目で仕事ができるイケメン上司・阿佐美遙介にお持ち帰りされる。しかし、阿佐美には20