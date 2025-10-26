米大リーグの頂上決戦「ワールドシリーズ」の第2戦が25日（日本時間26日）、カナダ・トロントで開催され、ドジャースの山本由伸投手が4安打1失点8奪三振で、ポストシーズンで2戦連続の完投勝利を達成した。 【写真】「LOSING ISN'T AN OPTION」もう販売中お値段は32ドルだ 圧巻の投球とともに、山本の「負けるという選択肢はない」という言葉がトレンドワードとなった。実はこれは元