俳優の京本政樹が２６日、都内で「必見！四日市３〜帰ってきた翔〜」最新作発表会に出席し、本作撮影秘話や、最愛の母が今月亡くなったことを語った。京本が主演を務める三重・四日市市のプロモーション映像の第３弾。代表作「必殺仕事人」を模した時代劇風のプロモーション作品として人気を博すシリーズの新作公開に「うれしいです。最初撮ったのは７年前ですから。シリーズ４まで、７０歳までは頑張りたい」と早くも続編に意