元ＡＫＢ４８の横山由依が、イメチェン姿を公開した。横山は２６日に自身のインスタグラムに「秋色にしていただきました」とつづり、新しい髪色を披露。秋らしいブラウンにイメチェンした姿をアップした。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ似合ってます」「髪色綺麗ですね」「秋色カラー素敵ですー」「めっちゃ綺麗！」「似合ってる素敵！！」などの声が寄せられている。