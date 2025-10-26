首都直下地震などで道路状況が悪化した場合に備え、船を使ってケガ人をエリア外に搬送する訓練が荒川でおこなわれました。東京・足立区でおこなわれた訓練は、首都直下地震によって建物の倒壊や帰宅困難者が発生したため道路状況が悪化したとの想定で、足立区内の医療施設から船で軽傷の患者を地域外に移送する手順を確認しました。船は普段、水上バスとして使っているもので、波によって船が大きく揺れた場合でもストレッチャーを