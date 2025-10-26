元衆院議員の杉村太蔵氏（４６）が２６日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に生出演。小泉チルドレンとして２００５年に政界入りした当選同期の片山さつき財務大臣（６６）と同番組で共演した際の激論映像が放送された。２０１２年当時の映像では、「議論をすり替えてる！」（杉村氏）、「すり替えてません！」（片山氏）と激論バトル。杉村氏が「片山さん、ちょっと話を聞いて欲しい」と右隣に隣に座った片山氏の左肩をちょこん