ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）広報大使を務めているＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮがサミット期間中、韓国の国宝・瞻星台（チョムソンデ）で公演をするというデマがネット上で拡散され、瞻星台のある慶州（キョンジュ）市が注意を呼びかけたと２６日、現地メディアのスタートゥデイなどが報じた。慶州市は「最近、一部のオンラインコミュニティーで投稿された、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮの瞻星台と隍城（ファンソン）公園での公