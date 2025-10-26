名古屋発・笑顔がモット―の4ピースバンド、ねぐせ。が、5ヶ月ぶりとなる新曲「愛の味」を11月12日に配信リリースし、来年6月28日には横浜アリーナでのワンマンライブを開催すると発表した。【画像】ねぐせ。新曲「愛の味」ジャケットねぐせは、昨年、日本武道館をソールドアウトさせ、2024年の夏の高校野球応援ソング「ずっと好きだから」や最新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」など、現在結成5周年イヤーを進み続けている。