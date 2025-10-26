テレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」が２６日に放送された。お笑いコンビ・博多華丸・大吉が「街のうまい丼とうまい麺」を巡るバラエティー。この日は、バカリズムをゲストに迎えた熱海小旅行の「後半戦」を放送した。人気の「焼きカツ丼」を出す食堂を訪れた際に、バカリズムは「うち、親が食堂とかやってたりとか。老人施設の中にある食堂だったんで」と明かし、華丸と大吉を驚かせた。バカリズムは「うどんとか、例えば食堂