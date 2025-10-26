【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】なでしこDFが「股抜き突破」でイタリアFW翻弄なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF高橋はなが、イタリア女子代表相手にクオリティーを発揮。圧巻の股抜き突破にファンも大興奮だ。なでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。アジアサッカー連盟の最優秀選手