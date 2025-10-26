ユヴェントスに所属するフランス代表DFピエール・カルル（25）にトッテナムが注目しているようだ。英『GIVEMESPORT』が報じている。カルルは2020年にリヨンからACミランへ移籍、怪我に悩むこともあったが、公式戦通算112試合に出場した。その後2024年にユヴェントスへ買取オプション付きのレンタル移籍を果たし、今夏ユヴェントスはオプションを行使し、完全移籍する運びになった。そんなカルルに現在注目しているのがトッテナムだ