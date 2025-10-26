プレミアリーグ第9節ブレントフォード対リヴァプールの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝利を手にした。リヴァプールはこれでリーグ戦4連敗。開幕から5連勝とロケットスタートを切ったが、第6節クリスタル・パレス戦を機に崩壊の一途をたどっている。プレミアリーグのディフェンディングチャンピオンが大崩れするのは、これで2季連続。今でこそ好調なマンチェスター・シティだが、昨季は序盤から中盤にかけてリーグ10試合で2勝2