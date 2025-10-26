プレミアリーグ第9節、昨季王者リヴァプールはブレントフォードに2-3と敗れた。2点を先行され、前半アディショナルタイムに1点を返したものの、60分にPKで失点。終了間際にモハメド・サラーが1点を返したが、反撃はそこまでとなってしまった。リヴァプールはこれでリーグ戦4連敗となっている。アルネ・スロット監督は試合後、これまでで最悪のパフォーマンスの1つだったと語った。「（最悪のパフォーマンスだったかと問われ）ええ