女優でモデルの妹Koki,（22）が26日、自身のインスタグラムを更新。姉のモデルでフルート奏者のCocomi（24）との“癒しタイム”のショットを披露した。Koki,は、Cocomiが撮影したと思われる写真を投稿。さらに「ここさんとの癒しタイム」として、車内で2人で顔を寄せ合いながら色々な表情を見せる動画などを投稿した。2人の両親は俳優の木村拓哉と歌手の工藤静香。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に