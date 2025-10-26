◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節福岡１―０湘南（２６日・ベススタ）福岡に０―１で敗れ、Ｊ２降格が決定した湘南は２６日、坂本代表取締役社長、大多和亮介副社長の名義で声明を発表した。＊＊＊タイトルは「湘南ベルマーレを応援してくださる全ての皆さまへ」。クラブへの応援、支援に感謝をつづった上で「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送ってくださった皆さまの想いに応