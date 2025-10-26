俳優の横浜流星が主演を務めるＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の第４１回「歌麿筆美人大首絵」が２６日、オンエアされた。高岡早紀演じる蔦重の母・つよの口から、蔦重の生い立ちが語られ、初めて蔦重が母親のことを「おっかさん」と呼ぶシーンに、視聴者から「号泣した」との声がＳＮＳ上にあふれた。蔦重は処分を受けた須原屋（里見浩太朗）を訪ねると、引退を表明される。須原屋から「もう一度、見てえんだ