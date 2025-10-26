10月26日、京都競馬場で行われた第9Rで、バドリナートに騎乗し1着となった坂井瑠星騎手は、3年連続3回目となるJRA年間100勝を達成した。【萩S】コントレイル産駒 バドリナートが未勝利から連勝「もっともっと勝っていきたい」坂井瑠星騎手は、「通算600勝の時も、このバドリナートで、今日99勝でこの馬だったので何となく勝ちそうな感じがしていました。（年間100勝について）毎年素晴らしい馬に乗せていただいていますので、