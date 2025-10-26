丹内祐次騎手は、第4回新潟競馬で6勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなった。なお、2位に丸山元気騎手、3位には鮫島克駿騎手がランクインした。「来週からも頑張りたい」丹内祐次騎手コメント「リーディングを獲ることができてよかったです。この勢いで来週からも頑張りたいと思います」●第4回新潟競馬リーディングジョッキー順位1位丹内祐次騎手（6勝、2着2回、3着6回）2位丸山元気騎手（4勝、2着6回、3着3回）3位