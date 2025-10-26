幸せな結婚生活を送っている最中の主人公・かなこには一つの悩みがありました。それは、義母のこと。義母は何かと人を悪者にしたがる傾向があるのです。義実家とのお付き合いは大切だからこそ、かなこは毎回憂鬱なのでした。『嫁を悪者にする義母』の第1話をごらんください。 かなこの義母はかなりの曲者で、すぐに人を悪者扱いにします。挙句、自分のことはすぐに棚にあげる始末。そんな義母に、かなこは常々頭を悩ませているの