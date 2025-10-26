２５日、協議に先立ち、撮影に応じる中国の何立峰共産党中央政治局委員・国務院副総理（右）とベセント米財務長官。（クアラルンプール＝新華社記者／白雪騏）【新華社クアラルンプール10月26日】中米経済・貿易協議で中国側首席代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は25、26両日、米国側代表のベセント財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表とマレーシア・クアラルンプールで経済・貿易協議を行った。双方は、