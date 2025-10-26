ASEAN関連の首脳会議に出席するため、マレーシアを訪問中の高市総理は、一連の日程を終え、「各国の首脳と今後の協力の基礎となる信頼関係を構築することができた」と成果を強調しました。高市総理「海洋安全保障、AI、経済連携などの各分野での新たなイニシアティブを丁寧に説明し、各国の首脳と今後の協力の基礎となる信頼関係をしっかり構築することができたと思っております」ASEAN関連の首脳会議に出席した高市総理は、このよ