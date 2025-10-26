◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク打線が日本シリーズ第2戦で猛攻を見せています。レギュラーシーズンではセ・パ12球団で最多となる551得点を挙げ、最高打率.257をマークしていたソフトバンク打線。しかしポストシーズンでは失速を見せ、3点以上の得点をあげることができていませんでした。日本ハムと最終戦までもつれる熱戦を見せたCSファイナルステージ。初戦は「2x-1」、