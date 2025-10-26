All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、男性アイドルを中心に、多くのタレントが在籍中です。そこで、今回は30歳未満の若手に限定したランキングを作成。この記事では、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介します。【10位ま