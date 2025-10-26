◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高内野手がシリーズ1号の3ランを放った。5点リードの2回2死一、二塁、阪神2番手岩貞祐太の132キロスライダーを強振。山川も一発を確信した打球は阪神ファンで埋め尽くされた左翼スタンドへと飛び込んだ。ダイヤモンドを1周した山川はベンチ前でどすこいポーズを披露すると、ソフトバンクファンも「どすこい」の大合唱