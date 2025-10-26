26日午後3時前、東京・青梅市のJR東青梅駅前の交差点で、乗用車が電柱に衝突する事故があり、後部座席に乗っていた8歳の男の子が死亡しました。警視庁などによりますと、26日午後3時前、青梅市のJR東青梅駅前の交差点で「車両の単独事故」と119番通報がありました。父親の運転で車には家族ら5人が乗っていて、なんらかの原因で電柱に衝突したということです。この事故で後部座席に乗っていた小学生の坂和陽向くんが病院に搬送され