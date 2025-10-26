リーグ戦３試合を残しＪ２降格が決まったＪ１湘南の選手たち＝ベススタＪ１湘南は２６日、福岡に０―１で敗れ、Ｊ２降格が決まった。残り３節で１７位横浜Ｍを上回れなくなり、降格圏の１８位以下が確定した。Ｊ２で戦うのは２０１７年以来となる。