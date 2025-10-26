女優・畑芽育の最新ショットが話題になっている。畑は２６日にインスタグラムを更新。「はい、オン眉！！」と書き始めると、前髪を眉毛の上まで切ったオン眉姿を披露した。「撮影中に着用したウィッグの毛先を整えようと自ら櫛でコーミングしながらハサミ入れてたら自分の前髪も巻き込んで切ってしまったというわけです。作品のために、とかではなく、シンプルアクシデントでした。どんな失敗やねん。順調に伸びてきてます。」