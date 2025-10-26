巨人の岡本和真内野手が２６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。打撃練習やノックなどで調整した。岡本は２２日にポスティイングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明。「もちろん厳しい世界だとわかってますし、日本に残った方がいいとか厳しい声もあるでしょう。それは本当に自分が行ってみないとわからないですし、やってみないとわからないので、そういうのも承知の上で勝負したい」と決意を口にしていた。１１