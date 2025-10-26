◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）城西大が２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。１区の本間香（きょう、１年）が約６キロで飛び出して区間新記録でつなぐと、２区の兼子心晴（４年）、３区の大西由菜（１年）も区間新記録でリードを広げる。４区の石川苺（３年）