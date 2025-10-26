秋田朝日放送 秋田市では２５日から２６日にかけて千秋公園やその周辺でクマの目撃が相次ぎ、園内への立ち入りが規制されています。 警察によりますと、２６日午前６時すぎ千秋公園内で警戒にあたっていた警察官が藪の中に入る体長約１メートルのクマを目撃しました。２５日から２６日にかけて千秋公園やその周辺ではクマの目撃が相次ぎました。千秋公園でのクマの目撃を受け秋田市は園内への立ち入りを規制し、クマ