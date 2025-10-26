「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）第２戦を中継していたＣＳ放送「フジテレビＯＮＥ」で放送トラブルとみられる現象が起こった。五回表、阪神の攻撃が始まる前に画面がブラックアウト。中継されない状態が続いた。また「フジテレビＴＷＯ」も同様に放送されていない。地上波のフジテレビやＮＨＫＢＳでは阪神の攻撃が通常通り映し出されていた。その後、五回裏にソ