【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeによる7枚目のALBUM『STARRING』のリリースが12月24日に決定。その壮大な幕開となる映像『ConceptFilm』がYouTubeにて公開された。 ■「映画」をテーマに音だけでなく映像も楽しめるアルバムに 8月6日に発売された最新シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」が、史上初となる17作連続セールス30万越えを記録したKing &