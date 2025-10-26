『ひとりとひとりで恋になる』のさゆり（@NANASHIORI）さんによるオリジナル連載。主人公・半田は、過去のトラウマから、努力が嫌になったダウナー系男子。ある日、体育で鼻血を出した半田に、クラスのマドンナ・梅原さんが借してくれた1枚のハンカチがきっかけで、動物園のパンダになることに!?努力嫌い男子が再び誰かのために頑張る姿を描く、新感覚ラブコメディ！『半田のパンダ』を無料で読む